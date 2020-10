Au sud de l’Algérie, le Mali s’invite dans l’affrontement global

La géopolitique mondiale ressemble à « un long fleuve tranquille » dans lequel l’Afrique apparaît être absente tant la « communication » mondiale a observé jusqu’à très récemment un black out presque total sur ce qui s’y déroulait. Tous les yeux sont rivés vers l’affrontement au Proche et Moyen Orient quand l’avenir du Monde se joue essentiellement au nord de l’Afrique, à la confluence de tous les intérêts. La situation en Algérie est terriblement inquiétante pour les puissances qui sont parvenues à cette heure à rentrer leurs griffes en trouvant des semblants de points de convergence qui protègent leurs intérêts, s’accordant sur un seul point, c’est à la France de trouver des solutions qui garantissent les intérêts de tous. Mais l’affaiblissement de la France, notamment son influence au sein des populations africaines et les coups très durs que reçoit son armée, laisse un boulevard à l’influence américaine!

Or, le coup de Trafalgar soutenu par la Russie et la Chine c’est le bouleversement politique majeur par la chute de l’agent français Ibrahim Boubacar Keita, président du Mali, dans une région extrêmement sensible sur le plan géopolitique. Mais l’intérêt de ce « basculement » c’est essentiellement une recomposition totale des forces en présence au Sud de l’Algérie. Ce qui a amené de façon expresse le patron de l’armée US pour l’Afrique, Africom, le Général Stephen J. Townsend et le ministre de la défense américain, Mark Esper, en Algérie et au Maghreb. Il ne s’agissait pas bien entendu d’une visite de courtoisie mais des dernières évolutions dans la région dont l’influence russe grandissante, désormais évidente, au Mali et au Sahel et le recul de la France dans une région essentielle pour Paris.

Le calme relatif observé en Libye, le gel de la question du Sahara Occidental, la tentative d’installation de la base américaine (via Africom) au sud algérien sont autant d’indices que les grandes manœuvres ont commencé. Et le retour du mouvement de contestation, essentiellement dans la capitale Alger, rebat toutes les cartes. Tous les voyants sont aujourd’hui au rouge et nous ne pourrons faire l’économie de violences à venir parce qu’il y a trop d’enjeux à tous les plans, qu’ils soient géopolitiques, géostratégiques ou économiques. Les américains en tentant d’éjecter les français se sont mis à nu notamment à travers la dernière double visite militaire en Algérie pour répondre au défi russe au Mali. Les français en perte de vitesse tentent de retourner le mouvement algérien à leur avantage, notamment en France en exploitant l’emprisonnement d’un journaliste. Quant aux chinois, leur percée en Afrique francophone leur permet d’observer de près les événements en avançant leurs pions selon leur traditionnelle stratégie des petits pas.

Bref, la carte est posée et les risques sont multipliés aujourd’hui car nous entrons dans « une voie » quasiment sans issue qui ressemble à une impasse dans une configuration où le régime déclinant, en panique avec le retour très fort du mouvement de contestation, se retrouve pris au piège malgré toutes ses tentatives depuis des mois de détourner l’attention pour tenter de maîtriser la quasi insurrection du peuple algérien. Et, dans tous les cas, il s’agit de la dernière ligne droite où chaque « coup joué » est risqué. Les cartes s’amenuisent pour le régime algérien sous très forte pression interne et externe forcé de trouver des parades au risque de subir une chute fracassante au « bout du chemin« . Des négociations auraient commencé avec quelques têtes d’affiche pour tenter de calmer « la rue » et proposer des solutions pour tenter de préserver une certaine stabilité et sauver un régime à bout de souffle. Mais il semble que nous soyons face à la mission impossible du renouvellement d’un système dont tous les composants sont « totalement grillés« …

Les Maliens doivent maintenant soutenir Barkhane ?

Au Mali, lors de la célébration de la fête des 60 ans du pays, toujours dans les griffes de l’impérialisme, le colonel Assimi Goïta a appelé ce mardi 22 septembre, la CEDEAO à lever les sanctions, maintenant qu’un président de transition a été nommé. D’ailleurs, selon certains médias, la France aurait salué cette nomination. Le colonel Assimi Goïta appelle aussi ses compatriotes à soutenir les forces étrangères présentes dans le pays, notamment la force française Barkhane et les Casques bleus de l’ONU. Le pays est secoué par une grave crise sociale depuis plusieurs mois. En août, le président malien avait démissionné après un coup d’État militaire. Un compromis qui a l’air d’arranger la France qui joue constamment sur la carte de la sécurité pour obliger le Mali à accepter sa présence. Mais que devient la Russie dans l’histoire ? Et si le Mali se tourne vers la Russie pour assurer sa sécurité et se détacher une bonne fois pour toutes de la France, que deviendraient les forces Barkhane ?

Il est clair que la France sera obligée de laisser sa place à la Russie comme cela a été le cas en Centrafrique. Mais la bande sahélo-sahélienne est quand même d’une importance capitale telle que la France ne saurait la quitter de bon gré. Elle pourrait donc éventuellement se rabattre sur les pays comme le Tchad, le Niger et le Burkina Faso.

Barkhane sera répartie entre le Niger et le Tchad. La situation pourrait devenir particulièrement difficile pour le Burkina Faso qui a toujours refusé une opération de type Barkhane sur son sol.

La France pourrait multiplier de façon intensive les attaques terroristes pour contraindre les dirigeants burkinabè à accepter qu’elle implante son armée au sud du Liptako Gourma. Comme elle le fait avec les autres États africains. Et cela lui donnera la possibilité d’ouvrir d’autres foyers de terroristes contre les pays du littoral.

La solution viendra si les autorités du Burkina Faso décident de fédérer leur politique de défense avec celle du Mali en actualisant le traité de défense avec la Russie signé en 2017.

La situation du Mali n’est donc pas seulement une situation de crise, mais un sujet de géopolitique qui jettera les jalons du 21e siècle.

Source : les Maliens doivent maintenant soutenir Barkhane ?

La Russie et le coup d’état au Mali

Les chefs de l’armée qui ont mené le coup d’État au Mali étaient en Russie depuis janvier 2020 dans le cadre d’un programme de formation organisé par les forces armées russes, comme l’ont indiqué des sources militaires maliennes, selon les médias locaux aBamako.com.

Ces chefs militaires du pays africain sont revenus quelques jours avant de renverser le président Ibrahim Boubacar Keita, après l’entraînement militaire susmentionné organisé sur le territoire russe.

Mardi, les rebelles ont pris le contrôle de la plus grande base militaire du Mali à Kati, près de la capitale Bamako, avant de prendre possession de la résidence officielle de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita et de le contraindre à démissionner.

L’actuelle junte militaire mise en place pour diriger momentanément les desseins nationaux est présidée par le colonel Assimi Goita, ancien chef des forces spéciales maliennes et personnalité très respectée. Cependant, le coup d’État a été planifié par Malick Diaw et Sadio Camara, deux colonels de l’armée qui occupent des postes de haut niveau dans la propre base militaire de Kati. Malick Diaw, le commandant adjoint de la base de Kati, a été l’organisateur matériel du coup d’Etat, tandis que Sadio Camara, l’ancien directeur de l’Académie militaire du Mali, est considéré comme l’âme et le cerveau de la révolte, comme il l’a fait remarquer aBamako.com.

Selon des sources de l’armée malienne, les deux officiers ont quitté Bamako pour Moscou en janvier 2020 pour un entraînement militaire organisé par les forces armées russes, et tous deux sont revenus un peu plus d’une semaine avant le soulèvement militaire.

Cela soulève la possibilité que Diaw et Camara aient utilisé le temps passé dans la capitale russe pour planifier le coup d’État depuis la Russie et que les deux hommes aient été les instigateurs du complot depuis l’étranger.

Des rumeurs de coup d’État avaient commencé à se répandre dans l’armée au début du mois d’août, avant même que les deux colonels ne rentrent au pays.

« Ces deux hommes ont passé beaucoup de temps en Russie et quelques jours après leur retour, ils ont exécuté un coup d’Etat facilement et avec succès », a déclaré un leader non-putschiste du Mali au Daily Beast. « Cela signifie qu’ils ont travaillé sur cette affaire pendant longtemps », a-t-il ajouté. « Un coup de cette nature n’est pas quelque chose que l’on prévoit de faire en quelques jours », a-t-il conclu.

Il n’y a aucune preuve de l’implication de la Russie, qui est intervenue dans l’élection de plusieurs dirigeants africains ces dernières années, mais certains responsables militaires n’excluent pas leur soutien direct, notamment dans le domaine des communications.

Maintenant, l’intention des dirigeants du mouvement qui a chassé le président Keita du pouvoir mardi dernier est d’assurer un gouvernement de transition et d’organiser des élections. Le coup d’État est intervenu à un moment critique pour la nation africaine, qui depuis juin dernier souffre d’une série de protestations de masse exigeant la démission d’Ibrahim Boubacar Keita, qui était critiqué pour son incapacité à s’attaquer à la corruption qui sévit dans le pays ou à rétablir la sécurité. Les dirigeants du soulèvement militaire de la semaine dernière ont appelé la communauté internationale à continuer à soutenir le Mali en ce moment et ont déclaré que l’arrestation du président et du premier ministre Boubou Cissé est justifiée « par des années de mauvaise gouvernance, de corruption, de népotisme et de détérioration de la situation sécuritaire. »

Beaucoup a été publié récemment sur l’intention de la Russie de consolider sa présence croissante en Afrique alors que d’autres pays occidentaux perdent leur position sur le continent africain.

Construction de bases militaires, déploiement de mercenaires et accords de coopération militaire et commerciale Telles sont les lignes que suit la Russie dans son expansion en Afrique, qui cherche à renforcer sa présence politique et diplomatique et à profiter davantage des ressources naturelles et économiques du continent africain.

Selon un rapport du ministère allemand des Affaires étrangères, cité par le quotidien Bild, la Russie a conclu des accords de coopération militaire avec 21 pays africains depuis 2015, alors qu’elle n’en avait que quatre auparavant. Vladimir Poutine ne veut pas rester à la traîne sur le continent africain, et, tout comme la Chine, il cherche des alliés qui lui permettront d’étendre son influence.

Ces derniers mois, près de 200 mercenaires russes ont été déployés au Mozambique pour combattre une branche croissante de Daech. En outre, un autre rapport allemand indique que la Russie a obtenu l’autorisation d’établir des bases militaires dans six pays africains, dont l’Égypte et le Soudan, ce qui révèle la volonté de Moscou de protéger son rôle en Libye grâce à une ceinture de bases où il serait extrêmement dangereux de l’attaquer. Cela s’ajoute aux centaines de combattants russes qui sont arrivés en Libye dans le cadre de la campagne du Kremlin pour soutenir l’armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar dans sa guerre contre le gouvernement de concorde nationale de Fayez Sarraj.

Par ailleurs, selon le général Dahirou Dembélé, l’arrivée de la Russie est imminente au Mali pour apporter un soutien technique aux forces de sécurité et de défense maliennes dans leur lutte contre le terrorisme djihadiste qui sévit dans le pays et dans la région troublée du Sahel. « La Russie sera bientôt en première ligne », a déclaré Dahirou Dembélé lui-même.

Discussions avec la CEDEAO

Suite au début des discussions entre les représentants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les militaires qui ont organisé le coup d’État au Mali le 18 août, les dirigeants ouest-africains demandent la libération et le retour au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keita. Mais dans les rues, les manifestations en faveur des putschistes ne laissent guère présager que le président déchu pourra à nouveau gouverner et même manifester un soutien populaire à des pays comme la Russie ou la Chine.

Samedi, la délégation de la CEDEAO, composée de 15 pays de la région dont le Mali lui-même, est arrivée à Bamako, conduite par Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria. Mardi, les pays voisins ont fermé leurs frontières et ont mis fin aux flux financiers vers le pays.

Entre-temps, samedi, avant que certains membres du groupe envoyé ne puissent voir Keita, la délégation a rencontré les représentants du Comité national pour le salut du peuple, créé par les chefs militaires du coup d’Etat et dirigé par le colonel Assimi Goita, et a discuté du rapprochement des positions. « Les échanges avec les membres de la CEDEAO se sont très bien déroulés », a déclaré le porte-parole militaire Ismael Wagué. « Nous espérons trouver un terrain d’entente », a déclaré une source militaire à l’agence de presse AFP. Les pourparlers « se déroulent très bien », a déclaré Jonathan, qui a été nommé par la CEDEAO pour servir de médiateur dans la crise politique du pays dans le but d’assurer le « retour immédiat à l’ordre constitutionnel » dans la nation africaine.

Source : La Russie et le coup d’État au Mali