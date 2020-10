Les plus belles fleurs du monde

La fleur la plus « majestueuse »

Bien qu’elle ne soit pas des plus impressionnantes, la « daucus carota » a su charmer l’équipe de rédaction ! En effet, si, en France, cette jolie fleur est également appelée « carotte sauvage » elle est, en Angleterre, surnommée « Queen Anne’s lace », c’est-à-dire : la dentelle de la Reine Anne. Sans doute ce nom fait-il écho à l’une des plus célèbres histoires racontées aux enfants…

Cette histoire raconte en effet qu’un jour de plein hiver, une reine, qui était assise devant sa fenêtre en bois d’ébène, cousait négligemment en regardant les flocons tomber. Maladroitement, elle se piqua le doigt avec son aiguille et c’est alors que trois petites gouttes de sang tombèrent sur la neige. Cette tache rouge vif sur le blanc immaculée de la neige laissa la reine songeuse… « Si j’avais un enfant, au teint blanc comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme le bois d’ébène ! ». Or, peu de temps après et juste avant d’être emportée par la mort, la reine faisait naître une petite fille nommée Blanche Neige.

Sans doute les quelques âmes poétiques aiment alors comparer cette tâche de sang dans la neige à la discrète tache noire qui se loge au cœur de cette bien jolie fleur !