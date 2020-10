« Toxic Story », le désastre de la vaccination

L’influence des théories hygiénistes du 19ème siècle a totalement modifié l’approche des politiques de santé publique. L’état est devenu « la mère protectrice » qui veut le bien de « son enfant » tout en gérant ses économies « sans être dépensière ». C’est cela le basculement philosophique du rôle de l’état qui désormais « sait » ce qu’est l’intérêt de ceux dont il a la charge. L’idée de la vaccination généralisée est donc née de ce changement de paradigme sur le plan philosophique dans la foulée des travaux scientifiques de Lavoisier et des théories pasteuriennes.

La doctrine hygiéniste s’imposera à tout l’espace public en dehors de la médecine, que ce soit dans le domaine de l’industrie, de l’économie ou de l’urbanisme et l’architecture, elle a révolutionné les rapports de l’homme à son environnement. Cependant, toute doctrine a ses limites et sur le plan de la santé publique l’intrusion des produits industriels et de leur toxicité avérée a un impact néfaste sur la santé ainsi que sur l’environnement. Sur le plan sanitaire, les effets sur le système immunitaire et le système endocrinien sont nocifs et perturbants.

La vaccination généralisée, à titre d’exemple, a ouvert la boite de Pandore. Les laboratoires sont quasiment laissés libres de proposer des vaccins sans contrôle de ce qu’ils contiennent. L’auteur du livre-enquête « Toxic story« , le Docteur Romain Gherardi, parle en effet de « graves effets secondaires et d’adjuvants aluminiques toxiques« . Il racontera par le détail le désastre sanitaire lié à l’industrie du vaccin devenue aujourd’hui incontrôlable…

TOXIC STORY

Deux ou Trois Vérités Embarrassantes sur les Adjuvants des Vaccins

Par Romain Gherardi

PROLOGUE

L’histoire que j’entreprends de raconter ici n’a pas encore de dénouement. C’est d’ailleurs pourquoi je l’écris, porté par l’espoir d’en hâter la fin. Elle n’a pas de héros mais des protagonistes. Je suis l’un d’eux depuis vingt-deux années, par un de ces concours de circonstances qu’on peut nommer au choix chance ou malchance, hasard ou destin.

C’est l’histoire d’une nouvelle pathologie, devenue peu à peu l’histoire d’une longue traque. Si le coupable court depuis 1926, la première scène de crime n’est photographiée qu’en 1993, et il faudra attendre encore cinq ans avant qu’il soit identité. En 2016, il circule toujours sans être inquiété alors que la liste de ses victimes ne cesse de s’allonger. Chacun de ses procès, toujours dans l’ombre d’un huis clos, s’est soldé jusqu’à aujourd’hui par un non-lieu. “Faute de preuves”, disent les autorités compétentes. Faute, surtout, de moyens. Car l’État, sidéré par la complexité de l’affaire, demeure en retrait.

Ceci n’est pourtant pas un roman policier. Si cet ouvrage se veut le récit d’une enquête, elle a pour cadre hôpitaux et laboratoires, et la traque qui s’y trouve relatée n’est pas celle d’un homme mais celle de particules cristallines dont la taille dérisoire a longtemps occulté la toxicité. Avant que ne débute cette histoire, j’en ignorais jusqu’à l’existence et l’usage. En apprenant à les connaître, j’ai découvert avec stupeur que ceux qui préconisent leur injection chez l’homme depuis des décennies n’en savaient guère plus que moi. Leur titre officiel d’“adjuvant” incite d’ailleurs à la confiance : l’hydroxyde d’aluminium, pour ne citer que le plus répandu, n’est que l’humble serviteur des vaccins, dont il favorise l’action – à moindres frais pour les laboratoires en charge de leur production. En vertu de quel mécanisme ? Avec quelle destinée après l’injection ? Mystère. Mais à quoi bon se poser la question, après tant d’années de bons et loyaux services sans faux pas apparent ?

Depuis 2014, nous avons les preuves scientifiques que le discret “adjuvant”, loin de se dissoudre dans les tissus après avoir fait son office, non seulement persiste longuement dans l’organisme, mais peut migrer dans le cerveau pour n’en plus ressortir.

De sa présence dans le système nerveux, nous avions des indices bien avant de l’y débusquer, à travers les effets neurotoxiques avérés de l’aluminium et le long calvaire de nos patients. Manquait la “plausibilité biologique” d’un lien de causalité, sans laquelle les patients, taxés de malades imaginaires, sont invariablement priés de consulter en psychiatrie. Nous l’avons aujourd’hui – chez l’animal… Qui plus est, la compréhension des mécanismes biologiques mis en œuvre a permis d’identifier des facteurs génétiques de susceptibilité chez nos patients, ouvrant la voie à des mesures préventives individualisées.

Bien au-delà des seuls vaccins, ces découvertes ouvrent, en outre, des perspectives vertigineuses sur la manière dont divers facteurs environnementaux des plus courants pourraient favoriser la survenue de nombreuses maladies chroniques. Pourtant, le doute, toujours lent à s’estomper et de surcroît favorable à des intérêts financiers considérables, subsiste chez les autorités appelées à statuer. Et tant qu’il durera, des femmes, des hommes du monde entier continueront de souffrir, de nouvelles victimes viendront inexorablement grossir leurs rangs. Corollaire non moins préoccupant : ce déni persistant d’une toxicité désormais avérée induit dans la population une méfiance grandissante à l’endroit de la vaccination. Le médecin que je suis ne saurait s’y résoudre.

Ce livre vous invite à suivre les étapes d’une enquête médicale et scientifique mouvementée, aujourd’hui près de s’achever. Quelques dogmes n’en sortent pas intacts, entraînant dans leur chute bien des certitudes au-delà des seuls adjuvants. À l’instar de toute enquête, celle-ci en dit aussi fort long sur les acteurs qui y ont contribué : s’y dessineront donc des portraits qui, mis bout à bout, constituent celui d’un système auquel j’appartiens – le système de santé. Je pensais le connaître. Force m’est aujourd’hui d’avouer que son fonctionnement me laisse sceptique. Mais tel est, semble-t-il, le lot commun des “lanceurs d’alerte”.

L’histoire commence un matin de décembre 1993…

Source : TOXIC STORY, Deux ou trois vérités embarrassantes sur les adjuvants des vaccins

Analyse collective de l’ouvrage du Docteur Romain GHERARDI

Rares sont les ouvrages, concernant les effets néfastes des Produits chimiques, qui peuvent se lire comme un roman … et de plus, pas n’importe quel roman ! En effet, ce récit passionnant est celui d’un lanceur d’alerte passionné, médecin de surcroît et qui se bat courageusement, presque seul, contre le puissant lobby pharmaceutique.

Il y a déjà quelques décennies, lorsque commençait la triste saga de l’Amiante, j’ai rencontré Romain GHERARDI qui, à l’époque, travaillait à l’hôpital Henri Mondor de Créteil avec notre ami, Patrick BROCHARD qui, durant de nombreuses années, intervenait dans notre Formation sur l’impact des Produits chimiques minéraux, au niveau du Tractus respiratoire.

Romain GHERARDI, spécialisé en pathologie neuromusculaire, était encore loin de « Toxic Story », qui vient de paraître aux éditions Actes Sud (Paris) (₁). C’est la récente histoire de l’Aluminium (Al), actuellement un classique adjuvant de la plupart des vaccins en France.

L’aventure commence un matin de décembre 1993, avec la découverte chez une infirmière bordelaise, d’une lésion musculaire très invalidante, accompagnée d’une grande fatigue. En microscopie électronique, on observe entre les fibres musculaires restées intactes, des amas de macrophages, des cellules d’une lignée blanche (des monocytes) et qui ont quitté le sang pour combattre, en tant que cellules phagocytaires, les agressions dont notre organisme peut être la victime.

Fait étrange, après coloration, le cytoplasme bleu de ces macrophages est rempli de petites granules colorées en rose par un réactif des Sucres, l’Acide périodique-Schiff. Romain GHERARDI, propose de nommer cette étrange pathologie la « Myofascite à macrophages » (MFM), car elle correspond à une inflammation de la membrane protectrice du muscle, dénommée : le fascia (d’où la Myofascite, liée à une prolifération des macrophages), ce qui va déclencher le processus inflammatoire.

Une fois le diagnostic posé, le nombre de patients touchés par la MFM ne cessera d’augmenter : 12 en 1998, 52 en 2000, et actuellement (en moyenne) un cas par semaine… et cela ne semble pas s’arrêter ! Après discussion, dans le milieu des spécialistes, pour savoir s’il s’agissait d’une simple lésion ou d’une nouvelle pathologie, Romain GHERARDI et ses co-auteurs publieront en 1998, dans The Lancet, une prestigieuse revue médicale internationale, la première description de la Myofascite à macrophages(₁a).

Date cruciale, le 23 octobre 1998, le biophysicien du CEA de Bordeaux, Philippe MORETTO, identifie l’Aluminium, comme étant le constituant dans les macrophages des granules cytoplasmiques colorés(₁b).

Alléluia, le mystère de la MFM est enfin élucidé !

À partir de cette date, les ennuis de Romain GHERARDI commencent et ne sont, semble-t-il, pas prêts de s’arrêter…. tant on lui en veut d’avoir identifié le responsable de la MFM ! Au départ, c’est l’industrie pharmaceutique qui monte au créneau, avec l’aimable complicité des autorités sanitaires mondiales (OMS) et surtout françaises(₁a).

Du point de vue historique, dès 1926, un immunologiste anglais, Alexander GLENNY, met en évidence les propriétés adjuvantes de Composés minéraux de l’Aluminium (l’Hydroxyde, différents Sels dont le Phosphate). Cette découverte va faire démarrer la fulgurante carrière des adjuvants vaccinaux à base d’Aluminium(₁a).

Dans son intéressant ouvrage « Quand l’Aluminium nous empoisonne » (Max Milo Ed., 2010) la journaliste d’investigation, Virginie BELLE, signale qu’au début des années 1970, à l’Institut Pasteur de Paris, le Professeur Edgar RELYVELD, met au point un adjuvant non aluminique à base de Phosphate de calcium qui, durant 12 ans, à Pasteur, va remplacer l’Hydroxyde d’aluminium, par exemple dans le vaccin DT-Polio(2).

Ceci va s’arrêter en 1985, avec le rachat de Pasteur par Mérieux, qui deviendra Pasteur-Sanofi, ce dernier imposant ses adjuvants aluminiques… et le Phosphate de calcium, pourtant efficace et non toxique, va tomber dans l’oubli, au grand dam des pastoriens, furieux de cette absurdité économico-politique ! Reste à comprendre le paradoxe de cette myotoxicité sélective de l’Hydroxyde d’aluminium.

En première approximation, en tant que chimiste on ne peut qu’être frappé par le fait que seul l’Hydroxyde d’aluminium [Al(OH)](3) et secondairement l’Oxyhydroxyde d’aluminium (dénommé aussi Alumine hydratée : AlHO)(2) et non le Phosphate d’aluminium (AlPO)(4) peuvent entraîner ultérieurement, dans le muscle deltoïde (lieu d’application des vaccins, en France), au point d’injection, l’apparition éventuelle en microscopie électronique et ceci après coloration des coupes histologiques, d’inclusions bleues dans les macrophages. En général le tout est le plus souvent corrélé avec une Myofascite à macrophages.

Peut-être, s’agit-il d’une différence de structure entre l’Hydroxyde d’aluminium et le Phosphate d’aluminium ? De fait, l’Hydroxyde d’aluminium, à l’état solide, possède une structure amorphe (non cristalline) et est pratiquement insoluble dans l’eau. Néanmoins en contact prolongé avec l’eau, l’Hydroxyde d’aluminium, change d’état physique et passe sous forme de gel colloïdal. Cette structure colloïdale correspond à des agglomérats de Nanoparticules, qui dans les macrophages, apparaissent sous forme de pelotes d’épingles. Or la taille de ces amas, s’apparente à celle d’une bactérie classique (de 1 à 4 microns), ce qui certainement doit faciliter, au niveau d’un macrophage, la phagocytose !

Malgré tout, beaucoup d’incertitude persiste et certains scientifiques pensent même, que tous ces phénomènes sont beaucoup plus complexes… Donc, affaire à suivre ! En passant de la Chimie à la Biologie, reste à expliquer comment les particules d’Aluminium se promènent dans l’Organisme. Des recherches très laborieuses de l’équipe de Romain GHERARDI, ont permis de préciser la destinée de ces particules aluminiques(₁a).

À partir du muscle deltoïde agressé par une injection vaccinale aluminique profonde, les macrophages chargés après phagocytose en particules d’Hydroxyde d’aluminium, vont migrer dans les ganglions lymphatiques alentours, puis dans la rate (un organe lymphoïde). Certains de ces macrophages vont franchir la barrière hémato-encéphalique (les méninges) et vont aller se stocker dans le cerveau.

Au niveau cérébral, les particules aluminiques vont préférentiellement se concentrer dans les cellules nourricières gliales. Ceci est commun à de nombreux Métaux neurotoxiques, dont le Mercure. Il faut se souvenir que les cellules gliales dont on commence à beaucoup mieux comprendre leur rôle très important dans le système nerveux central, sont fortement impliquées dans notre système de défense immunitaire.

En particulier, les cellules gliales ainsi agressées par l’Aluminium, vont libérer des médiateurs comme l’Interleukine b, qui va à son tour déclencher un processus inflammatoire, lequel va agresser les neurones. Les atteintes neuronales observées chez certains patients victimes d’une vaccination aluminiques, peuvent certainement, partiellement, expliquer ces troubles(₁).

La mise en évidence des particules aluminiques dans les différents organes (ganglions, rate, cerveau…) a nécessité de développer des techniques de visualisation très sophistiquées comme, par exemple, l’utilisation de Nanoparticules de Diamant. Cette technique a ainsi permis de montrer que les particules aluminiques peuvent persister très longtemps dans les ganglions lymphatiques, la rate ou le cerveau et ceci bien après leur disparition du muscle, où elles ont été introduites(₁).

Il a aussi été constaté que la neurotoxicité liée à l’Hydroxyde d’aluminium n’est pas proportionnelle à la dose injectée. Ainsi, l’injection de fortes doses d’Aluminium n’entraîne pas d’accumulation de Nanoparticules, ni par corrélation, de neurotoxicité. Par contre, si l’on injecte chez la Souris une faible dose de vaccin aluminique, au bout de 6 mois, on va observer une augmentation de la concentration d’Aluminium dans le cerveau, ce qui peut ultérieurement entraîner des troubles neurologiques(₁).

Par contre, le fait que l’Aluminium au niveau cellulaire se comporte comme d’autres métaux traces toxiques (Mercure, Plomb…), est plutôt étonnant. En fait cette bio-persistance dans le système nerveux central, est réelle chez l’Homme car, comme l’a montré l’équipe de Romain GHERARDI, elle peut chez les patients injectés avec les vaccins aluminiques, encore s’observer au-delà de 5 ans(₁).

Dès sa création, l’association « Entraide aux Malades de Myofascite à macrophages » (E3M) s’est très fortement mobilisée pour faire reconnaître, face l’inertie du Ministère de la Santé, la cruelle réalité de la vie des malades atteints de la MFM(4). Fait assez remarquable, l’association E3M a toujours établi un dialogue constructif avec l’équipe de l’Hôpital Henri Mondor (Créteil), qui du reste n’a jamais cherché à remettre en cause le bénéfice de la vaccination, tout en étant très critique, quant à l’innocuité des adjuvants aluminiques(₁). L’absence de réactivité positive du Ministère de la Santé, sur le dossier des adjuvants aluminiques, rentre certainement dans sa stratégie toujours affichée de : « rien contre la vaccination ».

Il faut se rappeler que Madame Bachelot, Ministre de la Santé en 2009, n’a pas hésité à débourser 2,2 milliards d’euros pour acheter 95 millions de doses de vaccins contre le virus de la grippe A (H1N1) (5). Un majorité de ces doses ont été, en final, détruites pas incinération. Une belle réussite de prévention sanitaire ! A l’époque, l’ATC-Paris s’est mobilisée contre cette scandaleuse campagne de vaccination(5) et a, d’autre part, apporté son soutien à E3M, en particulier lors de leur « seating » à la Bourse de Paris, suite au refus de Madame Touraine, Ministre de la Santé, de les recevoir… une curieuse conception de la communication !

Pour en revenir à la Myofascite à macrophages, il est important de comprendre comment l’Hydroxyde d’aluminium, aggloméré sous forme de pelotes de nanoparticules, s’accumule dans l’organisme et va se retrouver dans le cerveau. Au niveau cellulaire, les amas aluminiques, dont la taille est proche de celles d’une bactérie sont phagocytés par les macrophages. Dans leur cytoplasme, ces petites pelotes cristallines, sont intégrées dans des vésicules possédant une double membrane protectrice. Ces vésicules de stockage, se fusionnent avec des lysosomes, dont la particularité est d’avoir un milieu plus acide (pH4), que le reste du cytoplasme (pH7), ce qui va faciliter par autoxénophagie, la solubilisation de l’Hydroxyde l’aluminium.

Ce processus d’autoxénophagie, dont on ignore actuellement la nature du mécanisme mis en jeu, est du point de vue génétique, sous la dépendance de 34 gènes. Or, 93% des patients touchés par la Myofascite à macrophages, présentent au moins une variation au niveau de ces gènes…. ce qui peut intervenir sur l’activité phagocytaire des macrophages(1a). Ceci peut, partiellement, expliquer la susceptibilité individuelle si prononcée pour la toxicité de l’Aluminium, introduit dans l’organisme par un vaccin.

Reste à conclure cette passionnante lecture, de l’ouvrage de Romain GHERARDI(₁a).

Il faut retenir que c’est seulement chez un petit nombre de personnes, ayant subi une ou plusieurs vaccinations contenant des adjuvants à base d’Hydroxyde d’aluminium et ceci sous forme d’injections dans le muscle deltoïde, que va se déclencher un processus inflammatoire, très douloureux au niveau du muscle injecté. Ces personnes vont s’épuiser, face à ces douleurs intenses et à un manque de sommeil. Des troubles neurologiques peuvent apparaître et s’aggraver : confusion mentale, altération de la mémoire immédiate… ce qui n’est pas sans rappeler d’autres maladies neurodégénératives.

Dans son article, paru dans Le Monde du 25 octobre 2016, Stéphane FOUCART(6), résume bien le fait que Romain GHERARDI « met crûment en cause la culture qui prévaut dans nombre d’Agences de Sécurité Sanitaire (AFSSAP…) qui envisagent l’évaluation du risque comme une coproduction avec les industriels » et de conclure « qu’en général le doute bénéficie plus fréquemment aux société pharmaceutiques, qu’à la Santé publique ! »

Un bien triste constat qui ne peut que nous mobiliser, en ce qui concerne les produits chimiques toxiques(7). On va donc continuer à respecter notre promesse : « Au service de tous, mais en toute impartialité. »

André Picot (Toxicochimiste et Président de l’ATC-Paris) et Bruno Van Peteghem (Ergonome et Trésorier de l’ATC-Paris)

