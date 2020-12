La dette comme arme de destruction massive

Ce qui vous est enseigné depuis votre plus petit âge c’est de croire à ce qu’on vous raconte. Une histoire partagée majoritairement dans la société qui vous a vu naître et évoluer. Les concepts qui balisent votre existence et déterminent vos choix futurs feront de la personne que vous êtes celle qui reproduira une culture sociale collective et une compréhension collectivement partagée du monde qui vous entoure. Tout cela prend sens dans un quotidien qui retranscrit ce qui vous a nourri jusqu’au moment où ce qui est incarné en vous contredit la réalité que vous percevez.

Par M.C. Belamine

Le roman qui vous a nourri n’est plus celui que vous « observez » au quotidien. Les « valeurs » inculquées depuis votre enfance ont été remplacées par une vision cauchemardesque. On a désigné l’ami et l’ennemi pour vous mais soudain vous vous rendez compte que tout est inversé. La vie rêvée de l’humain que vous êtes baignant dans un environnement de liberté n’est désormais plus que le souvenir d’un mirage. Et à votre réveil, vous vous rendez compte que l’argent a pris le contrôle du monde depuis une époque bien lointaine. Plus vous essayez de comprendre et plus vous vous rendez compte avoir été « roulé dans la farine!«

De puissants lobbies financiers constitués en familles et réseaux ont progressivement construit de véritables toiles d’araignée prenant possession de tout ce qui constituait votre environnement qu’il soit financier, politique, économique, écologique, médiatique… Vous vous réveillez au cauchemar d’entités institutionnelles quasi privatisées (à leur corps défendant ?) par l’argent de la puissance financière. Tout ce en quoi vous avez cru, tous les concepts auxquels vous vous attachiez, les « hymnes » à la gloire de la liberté et de la démocratie que vous chantiez en chœur avec les autres, tout était creux car l’argent avait déjà tout acheté, vous ne le saviez pas encore : la vie politique et économique, la santé, les média, le sport, la sécurité, tous vos rêves se monnayent !

L’oligarchie financière mondiale qui s’est constituée par le détournement et le vol des richesses des peuples en s’accaparant de leurs ressources économiques a forgé un système financier prédateur fondé sur la logique bancaire dont la Bourse agit comme la « lessiveuse » de l’économie réelle, le temple de l’escroquerie légale et le casino de l’économie virtuelle. Les mécanismes bancaires mis en place ont érigé la culture de la dette comme mécanisme d’appauvrissement et d’asservissement pour une masse de producteurs piégés destinés à devenir d’éternels esclaves, enchaînés à des maîtres propriétaires de leur dette. N’est-ce pas Vincent Auriol, l’ancien ministre des finances sous le Front populaire, premier président de la IVe République française le 16 janvier 1947, qui lance à son arrivée au ministère : « Les banques, je les ferme, les banquiers, je les enferme ! »

Son alter ego américain, le président Thomas Jefferson ne disait-il pas dans un discours en 1802 « Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession, d’abord par l’inflation, ensuite par la récession, jusqu’au jour où leurs enfants se réveilleront, sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquise. » Tout ce que craignait Jefferson l’un de ses successeurs, le président Woodrow Wilson, le permettra le 23 décembre 1913 par la création de la Federal Reserve System (Réserve Fédérale, un conglomérat de banques privées responsable de la politique monétaire), sous la tutelle de J.P. Morgan, qui signera la mort de la souveraineté financière et économique américaine, par extension politique, au profit des barons de la finance.

C’est là que prend réellement sens cette maxime « Permettez-moi d’émettre et de contrôler l’argent d’une nation, et je me fiche de savoir qui fait ses lois! » qui, selon toute vraisemblance, appartiendrait à la Maison des Rothschild mais cependant attribuée au père fondateur de la dynastie, Mayer Amshel Rothschild (né Mayer Amschel Bauer). Il sera par ailleurs considéré en 2005 comme le « père de la finance internationale » par le magazine américain Forbes, qui le classera 7ème dans sa « liste des hommes d’affaires les plus influents de l’histoire » Et en lisant la lettre transmise par le banquier londonien, John Sherman, à ses confrères de Wall Street à New York, datée de 1865, dûment conservée dans les archives et signée « Rothschild frères » qui reprend en d’autres termes l’esprit de la maxime, il ne fait alors plus aucun doute sur la réalité de la nocivité des banquiers prédateurs.

« Messieurs, un certain M. John Sherman nous a écrit qu’il n’y a jamais eu autant de chance pour les capitalistes d’accumuler de la monnaie que par « un décret promulgué », selon le plan formulé par l’Association Britannique des Banquiers. Il donne presque tous pouvoirs à la banque nationale sur les finances de la nation. (…) si ce plan prenait force de loi, il en découlerait de grands profits pour la fraternité des banquiers dans le monde entier.(…) M. Sherman dit que les quelques personnes qui comprennent ce système ou bien seront intéressées à ses profits ou bien dépendront tellement de ses faveurs qu’il n’y aura pas d’opposition de la part de cette classe, alors que la grande masse du peuple, intellectuellement incapable de comprendre les formidables avantages que tire le capital du système, portera son fardeau sans complainte et peut-être sans s’imaginer que le système est contraire à ses intérêts. Vos serviteurs dévoués.«

C’est probablement cela qui fait dire au blogueur victorayoli « Voler une banque n’est pas un délit, simplement de la récupération car il s’agit de voler des voleurs ! » Henry Ford, l’industriel américain ira beaucoup plus loin en affirmant que « si la population comprenait le système bancaire, je crois qu’il y aurait une révolution avant demain matin. » L’écrivain russe, Léon Tolstoï, sera celui qui résumera le mieux la véritable fonction de l’argent en mettant en perspective la perversité du monde financier qui utilise les mécanismes de la dette pour produire de plus en plus d’esclaves. « L’argent est une nouvelle forme d’esclavage, il se distingue de l’ancienne simplement par le fait qu’il est impersonnel, il n’y a pas de relation humaine entre le maître et l’esclave. »

Napoléon Bonaparte, qui connait son affaire, en précise les contours « Lorsqu’un gouvernement est dépendant des banquiers pour l’argent, ce sont ces derniers, et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au dessus de la main qui reçoit. L’argent n’a pas de patrie ; les financiers n’ont pas de patriotisme et n’ont pas de décence ; leur unique objectif est le gain. » Mais la manipulation financière atteint ses limites quelle que soit la puissance des lobbies dominants. Le « jeu » finira par détruire ses initiateurs, c’est la règle universelle de l’histoire de l’humanité. Aucun empire n’est éternel…

L’horrible Nouvel Ordre Mondial de la finance

La dette, matière première de la finance

L’ex-banquier Jean Peyrelevade propose une définition explicite de la finance : « Le système financier est l’ensemble des institutions dont la matière première est la dette. La finance émet de la dette, fait circuler de la dette, place de la dette, négocie de la dette« .

Par Anice Lajnef

L’exploitation de la dette permet au système bancaire d’extraire de juteux intérêts et commissions payés par les masses endettées (160 milliards en 2018 en France, soit 7% du PIB).

Partant de cette définition de cet ancien grand banquier, on se rend compte des discours démagogiques de nos dirigeants politiques qui veulent s’attaquer à la finance sans proposer un système libéré du poids de la dette.

Pire, les partis politiques les plus féroces contre la finance sont souvent les plus « pro-endettement« .

Plus la dette est lourde et longue, plus le système financier se nourrit du travail des gens ordinaires. Le temps qui passe est synonyme d’intérêts touchés par le système financier. Ainsi on comprend mieux l’équation « le temps, c’est de l’argent »

La vraie équation de la finance est en réalité : « une partie de votre temps, c’est notre argent » !

En endettant les masses avec de l’argent qu’ils ne possèdent même pas, mais qu’ils se sont donnés le droit de créer, les gens de la finance ponctionnent une partie du travail des masses endettées.

Plus une société est endettée, et plus la finance « prospère ». Ces professionnels de la dette aliènent les peuples par l’endettement, et ils ne se fixent aucune limite. La seule limite est le ras-le-bol populaire qui finit par créer des situations de guerres ou de révolutions.

En grignotant le temps, l’argent et la liberté des gens, la finance est une machine à créer de la frustration populaire jusqu’à ce que ça dégénère.

Les citoyens soumis à la dette finissent par éclater leur colère et leurs frustrations. Quand les instigateurs du système sont assez malins, les peuples se détruisent mutuellement épargnants les vrais responsables (guerres entre nations ou guerres civiles).

Parfois, les citoyens se retournent contre les pouvoirs politiques en place et les institutions. Ce fut le cas en France avec les Gilets Jaunes, et c’est le cas aujourd’hui au Liban.

Mais à quoi le désordre libanais va-t-il servir s’il n’y a pas d’alternative à l’aliénation du peuple par la dette, qu’elle soit privée ou publique ?

La violence et la destruction n’apportent rien de positif. Les Libanais feraient mieux de réfléchir à mettre en place un système qui libérerait leur économie du poids de la dette et de l’emprise de la finance internationale sur leurs institutions.

Les dirigeants politiques libanais sont sûrement corrompus. Comme le sont nos dirigeants politiques au pouvoir qui se succèdent. En France, ce sont les pouvoirs de l’argent qui financent leurs élections, les médias des milliardaires qui leur donnent une crédibilité.

Nos dirigeants politiques au pouvoir profitent d’avantages matériels qui les rendent dociles aux forces de l’argent et de la finance. Finalement, ils ne sont pas moins corrompus que les dirigeants libanais.

Ce qui arrive aux Libanais arrivera sous une autre forme en Europe. La situation s’est accélérée au Liban à la suite de l’explosion dans le port et sous prétexte (sûrement avéré) de corruption de la classe politique. La situation s’embrasera en Europe sous un autre prétexte.

Finalement, c’est une constante de l’histoire, les peuples finissent par se détruire à défaut de détruire leur réel ennemi : la finance qui les aliène.

Les instigateurs du système de la dette vont se terrer le temps du chaos, et réapparaîtront quand il faudra reconstruire, la fleur au fusil.

En conclusion, j’irai plus loin que Jean Peyrelevade dans sa définition de la finance : la dette n’est pas seulement la matière première de la finance, elle est aussi le poison qui est instillée insidieusement dans nos sociétés et qui finit par générer le chaos et le désordre.

Pour que les peuples se libèrent du diktat de la dette, il leur faut imaginer un système économique et monétaire libéré de la dette et de l’usure. Avec 7 milliards de cerveaux humains et les enseignements de nos anciens, on devrait y arriver, n’est-ce pas ?

Source : La dette, matière première de la finance