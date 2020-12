La symphonie Mahrez, le Maestro Belmadi

Très peu de footballeurs dans le monde sont capables de réciter une symphonie musicale digne des plus grands compositeurs. Ryad Mahrez est de cette race. Son toucher de balle, ses dribbles magiques, ses contrôles parfaits, la qualité de ses passes, combien de footballeurs dans le monde réunissent cette maitrise combinée ? Il est évident qu’aucun joueur de Manchester City n’arrive à la cheville de l’artiste accompli. Pourtant, depuis trois ans, Ryad Mahrez souffre le martyr dans l’environnement sportif de son club qui agit comme l’ennemi intérieur qui vous mine et érode votre confiance. Comme si le but était de détruire la flamme du génie !

Par M.C.Belamine

L’algérien a le profil de l’attaquant libre, à la manière de Leo Messi, et lorsqu’il a la confiance de son entraineur et le soutien de ses coéquipiers aucune défense ne peut l’arrêter. C’est ce qu’il ne cesse de montrer en équipe nationale algérienne et c’est ce qu’il montre dans son club chaque fois qu’il s’extrait des consignes rigides de son entraineur, Pep Guardiola, véritable « robot philosophe » adepte du turnover insensé à l’origine de l’instabilité du club de Manchester City et qui ne sait plus gérer les talents dont il a la charge.

Mais Pep Guardiola n’en est pas à son coup d’essai. Les talents, il en a brimé quelques uns, là où il est passé. Qui peut oublier la colère d’immenses footballeurs que sont ou qu’étaient les Zlatan Ibrahimovic et Samuel Etoo à Barcelone ou Yaya Toure à Barcelone et Manchester City ainsi que quelques autres moins prestigieux. L’entraineur catalan n’a pas d’état d’âme, comme il le reconnait, pour obtenir ce qu’il souhaite et tout footballeur qu’il soupçonne ne pas cadrer avec sa vision du moment n’existera plus à ses yeux car ce qu’il tente de construire ce sont des machines impitoyables comme l’était le Barcelone de la grande époque.

Belmadi, le chef d’orchestre

Djamel Belmadi est un passionné et un boulimique. L’homme qui aime apprendre de toutes ses expériences pour les convertir en leçons de vie et de sport est l’heureux sélectionneur de l’équipe algérienne de football. Il a réuni autour de lui d’excellents footballeurs tous aussi talentueux les uns que les autres. Mais plus que cela, Belmadi a su comment gérer son groupe, en faire une véritable famille, aider à relancer la carrière de certains footballeurs, les aimer, les respecter, leur transmettre la flamme qui l’habite et l’âme du guerrier qu’il a toujours été. Il a su donner l’envie de se battre à ses hommes au point qu’ils aient la volonté de le lui rendre comme a su le faire son capitaine Mahrez.

Belmadi est un maestro à la tête d’un orchestre qu’il a construit patiemment, consciencieusement, « pierre par pierre« . Il a tellement aimé les autres, les siens, qu’il est aimé passionnément en retour. Le peuple algérien lui voue presque un culte, ses footballeurs le mettent sur un piédestal comme rarement un sélectionneur l’a été. Mais ce qu’il a obtenu de ses joueurs il l’a eu par la conviction, par l’adhésion, par le souci de la pédagogie. L’homme est un grand ambitieux. Il a voulu être sur le toit du football africain, il l’a été. Il veut secrètement être sur le toit du monde, il le sera sans aucun doute. Avant cela, il voudra d’abord ne plus redescendre du toit africain avant de conquérir le monde…

M.C.B.