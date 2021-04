Ramadan, le mois de piété

Le Ramadan, mois spécial du calendrier musulman, est souvent sujet à interprétation qui, malheureusement, ne permet pas de connaitre sa place réelle et son importance pour le musulman. Il s’agit d’un mois de sacrifice et, de ce fait, ne peut se prêter à l’idée de fête. Certains érudits le considèrent même comme la parfaite école de patience tant il faut pouvoir résister à nombre de tentations qui peuvent détourner l’attention du musulman. L’esprit même de ce mois est tourné vers ce qui est essentiel, la purification du corps et de l’esprit et c’est le but même que cherche à atteindre tout musulman en quête d’un mois de jeûne réussi…

Le Ramadan définition

« Le Ramadan consiste à lutter contre vos désirs humains intérieurs. Sawm, le mot arabe désignant le jeûne, signifie davantage que s’abstenir de nourriture, de boisson, de cigarettes ou de rapports sexuels entre le lever et le coucher du soleil ; ce n’est pas non plus une question de comportement extérieur. C’est un engagement privé entre vous et Dieu. C’est un combat contre l’homme intérieur. C’est aussi le moment de faire le point sur vos faiblesses personnelles. Si vous rompez secrètement votre jeûne, il n’y a que vous et Dieu qui le saurez. De ce fait, c’est essentiellement un test annuel de votre foi pendant un mois entier ». Hanifa Deen, auteur musulman.

Le Ramadan est un mois particulier de l’année pour plus d’un milliard de musulmans dans le monde. C’est un temps consacré à une réflexion intérieure, à la dévotion envers Dieu, et à la maîtrise de soi. Du lever au coucher du soleil chaque jour pendant 30 jours, les musulmans s’abstiennent intégralement de manger, de boire, de fumer et d’avoir des relations sexuelles. Ils s’abstiennent également de dire du mal de quiconque, de jurer, de respirer du parfum et même de se mettre en colère ou de regarder quoi que ce soit d’illégal.

Par Frederic Praud

Le nom Ramadan vient du mot arabe ramida, ou ar-ramad, qui signifie une chaleur et une sécheresse intenses, brûlantes, concernant particulièrement le sol. Certains disent que ce nom vient du fait que le Ramadan brûle les péchés grâce aux bonnes actions, comme le soleil brûle le sol.

Alors qu’en temps ordinaire les musulmans sont encouragés à observer un jeûne volontaire, pendant le Ramadan le jeûne devient obligatoire. Le Ramadan est probablement le rite religieux musulman le plus universellement observé.

Le Ramadan est le neuvième mois du calendrier lunaire islamique. On calcule le premier jour du mois en fonction à la fois d’observations physiques de la lune et de calculs astronomiques. Ce premier jour n’est pas le même d’un endroit à l’autre car, à certains endroits, on se base beaucoup sur l’observation de la lune, et, à d’autres, on se réfère entièrement aux calculs. Le calendrier islamique comptant 11 à 12 jours de moins que le calendrier grégorien, le mois du Ramadan parcourt le cycle des saisons. Le cycle entier est parcouru en environ 35 ans.

On sert un repas (sahur) avant l’aube, de préférence le plus tard possible, et un autre après le coucher du soleil (iftar), à la rupture du jeûne. La prière a lieu quelques minutes après le coucher du soleil. Comme le Ramadan met l’accent sur la vie communautaire, souvent les musulmans partagent l’iftar à la mosquée la plus proche et invitent des amis, des parents et des voisins à l’iftar.

Les 10 derniers jours du Ramadan sont considérés comme hautement bénis, et en particulier la 27ème nuit, la nuit du destin, Laylat al-Qadr, nuit pendant laquelle le Coran a été révélé à Mohammed. Pour beaucoup de musulmans pieux, cette période est marquée par une intensité spirituelle toute particulière, et ils passent ces nuits à prier et à réciter le Coran. Les trois jours après le mois de Ramadan sont des jours de fête, appelés l’Aïd-al-Fitr – La fête de la fin du jeûne.

Le ramadan, également orthographié ramadhan ou ramazan (arabe : رَمَضَان ou Ramaḍān) est le neuvième mois du calendrier musulman.

Le français emploie indifféremment le mot « ramadan » pour désigner le mois saint pour les musulmans et, par métonymie, le jeûne ou saoum, qui constitue l’un des cinq piliers de l’islam.

Au cours de ce mois, les musulmans adultes ne mangent pas, ne boivent pas, et n’entretiennent pas de relations sexuelles de l’aube au crépuscule. Les malades, les femmes enceintes ou qui allaitent, les femmes ou jeunes filles qui sont dans leur période menstruelle, ou toute personne dont ce jeûne pourrait mettre la santé en péril en sont exemptés. Le jeûne a pour but d’enseigner aux musulmans la patience, la modestie et la spiritualité.

Le premier jour du mois suivant est l’occasion de célébrations observées durant l’Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne.

Origine

Le nom Ramadama a été le nom du neuvième mois dans le monde arabe bien avant l’arrivée de l’islam ; le mot lui-même est dérivé de la racine rmd, comme dans les mots ramida ou ar-ramad, dénotant une chaleur intense, un sol brûlant et le manque de rations. Dans le Coran, Allah proclame que le jeûne a été rendu obligatoire aux musulmans, comme il le fut auparavant aux Juifs, se référant ainsi à la pratique du jeûne durant Yom Kippour].

Calendrier

Le début du mois est basé sur l’observation de la nouvelle Lune.

Le calendrier musulman est un calendrier lunaire. C’est pourquoi, chaque mois commence lorsque le premier croissant de la nouvelle Lune est visible. Comme le calendrier musulman compte onze à douze jours de moins que le calendrier solaire et aucune intercalation, le ramadan se décale chaque année et passe progressivement d’une saison à l’autre.

La majorité des musulmans insiste sur l’observation locale du croissant de lune pour marquer le début du ramadan, mais d’autres insistent sur le calcul de la nouvelle Lune ou sur la déclaration saoudienne pour déterminer le début du mois. Puisque la nouvelle Lune n’est pas visible partout en même temps, les dates de début et de fin du mois dépendent de ce qui est visible dans chaque lieu. Par conséquent, les dates varient d’un pays à l’autre, mais généralement d’un jour seulement ; ceci est le résultat du cycle lunaire.

Chaque année légale, le ramadan commence donc dix à douze jours avant celui de l’année précédente.

Exemple de sahur avant le lever du soleil

L’événement le plus important de ce mois est le jeûne. Durant le mois de ramadan, les musulmans se lèvent avant l’aube pour sahur, le repas précédant l’aube, avant d’effectuer la prière de as-soubh. Ils doivent arrêter de manger et de boire avant l’appel à la prière et ce jusqu’à ce que commence la quatrième prière de la journée, al-maghrib. Les musulmans peuvent continuer à manger et à boire après le coucher du soleil et ce jusqu’à ce que l’appel à la prière de as-soubh le lendemain. Ensuite, le processus recommence pour une nouvelle journée.

Repas de rupture du jeûne

Le ramadan est un moment de réflexion et d’adoration d’Allah. Les musulmans se doivent de faire plus d’efforts pour suivre les enseignements de l’islam et éviter les images et sons obscènes ou contraires à la religion. Les pensées et activités sexuelles durant les heures de jeûne sont également proscrites ; la pureté des pensées et des actions est en effet importante. Le jeûne est destiné à être un acte exigeant de foi personnelle et profonde dans lequel les musulmans recherchent une prise de conscience accrue de leur proximité avec Allah.

L’acte de jeûne est censé éloigner le croyant des activités quotidiennes, son but étant de nettoyer son âme intérieure et de la libérer de tout mal. Il permet aussi aux musulmans de pratiquer l’autodiscipline, le contrôle de soi, le sacrifice et l’empathie pour ceux qui sont moins fortunés, encourageant ainsi des actions de générosité et de charité. Toutefois, un certain niveau de maîtrise de soi peut être perdu par ceux qui souffrent de troubles de l’alimentation.

Les personnes âgées, les malades chroniques ainsi que les malades mentaux sont exemptés de jeûne, bien que les deux premiers groupes doivent chercher à nourrir les pauvres en remplacement de leur jeûne manqué. Sont également exemptées les femmes enceintes, les femmes en période de menstruation et les femmes allaitant leurs nouveau-nés. Une différence d’opinion existe cependant parmi les érudits quant à savoir si ce dernier groupe doit rattraper les jours manqués à une date ultérieure, ou nourrir les populations pauvres en guise de remplacement. Alors que le jeûne n’est pas considéré comme obligatoire dans l’enfance, de nombreux jeunes s’efforcent de jeûner le plus grand nombre possible en guise de préparation pour leur pratique future. Enfin, les voyageurs sont exemptés mais doivent rattraper les jours qui leur manquent. Les personnes âgées, celles qui souffrent d’un handicap ou d’une maladie, et qui n’ont aucune chance de voir leur état s’améliorer, peuvent payer l’iftar à la place de personnes qui ne peuvent se le permettre ; elles peuvent aussi les accueillir dans leur maison et les nourrir après le coucher du soleil comme moyen de remplacer les jours non jeûnés.

Une personne peut rompre le jeûne par inadvertance, en raison d’un oubli. Dans un tel cas, elle doit régurgiter la nourriture consommée ou cesser immédiatement l’activité proscrite. Cela peut généralement se produire dans les premiers jours du jeûne car la personne pourrait ne pas être encore acclimatée à celui-ci.

Lorsque le ramadan a éclipsé la fête d’Achoura, en termes d’importance, il a pris certaines caractéristiques de cette dernière. Selon un hadith bien connu, la personne qui observe le ramadan correctement verra tous ses péchés pardonnés. Selon un autre, « lorsque le Ramadan arrive, les portes du ciel sont ouvertes, les portes de l’enfer sont fermées et les démons sont enchaînés », et quiconque passe entrera au paradis.

Prière et lecture du Coran

En plus du jeûne, les musulmans sont encouragés à lire la totalité du Coran. Certains procèdent à la récitation, par le biais de prières spéciales appelées Tarawih, qui sont effectuées dans les mosquées chaque soir, au cours duquel toute une partie du texte (juz soit un trentième du Coran) est récité. Par conséquent, la récitation de la totalité du livre est généralement achevée à la fin du mois.

Le ramadan est aussi une période où les musulmans ralentissent le rythme des affaires du quotidien et se concentrent sur l’autocritique, la purification spirituelle et l’illumination, établissant un lien entre eux et Allah par la prière, la supplication, la charité, les bonnes actions, la gentillesse et l’entraide. Comme il s’agit d’un mois de don et de partage, les musulmans préparent des aliments particuliers et achètent des cadeaux pour leur famille et leurs amis, pour les pauvres et les nécessiteux qui ne peuvent pas se le permettre ; cela peut inclure l’achat de nouveaux vêtements, de chaussures ou d’autres articles. Il existe aussi un aspect social impliquant l’invitation faites pour le repas de l’iftar (repas clôturant le jeûne journalier).

Dans de nombreux pays musulmans et non musulmans à forte population musulmane, les commerces ferment dans la soirée pour permettre aux travailleurs d’accomplir la prière et de consommer le repas de l’iftar ; ils rouvrent et restent ouverts pendant une bonne partie de la nuit. Les musulmans peuvent ainsi faire du shopping, manger, passer du temps avec leurs amis et leur famille. Dans certains pays musulmans, ne pas jeûner ou afficher un tel comportement en public est considéré comme un crime et peut être poursuivi en tant que tel. Ainsi, en octobre 2008, une cour de Biskra en Algérie a condamné six personnes à quatre ans de prison et de lourdes amendes.

Laylat al-Qadr

Laylat al-Qadr (Nuit du destin), considérée comme la nuit la plus sainte de l’année, est une commémoration observée au cours de l’un des dix derniers jours impairs du mois. C’est au cours de cette nuit que le Coran aurait été révélé au prophète Mohammed par l’archange Gabriel. Sur la base du Coran, les musulmans croient que cette nuit est « meilleure que mille mois » de prières, de bonnes actions et d’invocation : prier tout au long de cette nuit est ainsi autant récompensé que prier durant mille mois (soit toute une vie) ; de nombreux musulmans passent donc la nuit entière à prier[précision nécessaire].

Selon le sunnisme, cette nuit est la 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou la 29e du mois alors que, selon le chiisme, cette nuit est la 19e, la 21e ou la 23e du mois. Toutefois, la véritable date a été intentionnellement dissimulée.

Aïd el-Fitr

La fête islamique de l’Aïd el-Fitr, le 1er chawwal, marque la fin de la période de jeûne et le premier jour du mois suivant, après qu’une autre nouvelle Lune a été repérée ; l’Aïd arrive donc après 29 ou 30 jours de jeûne. Aïd el-Fitr désigne la fête de la rupture du jeûne, l’occasion de célébrations et de fêtes. Lorsque le jeûne est terminé, les musulmans se rendent dans les mosquées en début de matinée, vêtus de leurs plus beaux vêtements (souvent nouveaux), pour la première prière de l’Aïd. Des présents sont ensuite remis aux enfants, des festins sont organisés et des visites aux parents et amis effectuées ; des aliments sont aussi donnés aux pauvres (zakat al-fitr). La prière est de deux raakahs seulement et elle est optionnelle (sunat) par opposition aux cinq prières quotidiennes obligatoires.

Durant le mois suivant, appelé chawwal, les musulmans sont encouragés à jeûner pendant encore six jours connus sous le nom as-sitta al-bid.

